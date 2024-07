Conselho da Defesa de Direitos Humanos iniciou os trabalhos em Amparo

Na noite de segunda-feira, 1º de julho, a primeira reunião do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos Humanos aconteceu no Paço Municipal, com a presença de 22 pessoas, entre integrantes da sociedade civil e do Poder Público, e espectadores em geral.

Na pauta, foram debatidas ações para a construção da Política Municipal de Direitos Humanos; a realização da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da População LGBTQIAPN+, prevista, por deliberação dos membros, para ocorrer no dia 26 de abril de 2025; a definição de um grupo de trabalho para elaboração do Regimento Interno, com prazo de 90 dias, conforme previsão legal; e a definição da Diretoria Provisória que atuará até a realização da eleição, prevista para ocorrer em até 90 dias, e que foi composta por Matheus Espedito Fructuoso (Presidente), Carolina Chacon (Vice-Presidente) e Mariana Barbosa de Mattos Hilário (Redatora).

O conselho terá reuniões mensais nas terceiras quintas-feiras de cada mês, na Prefeitura, sempre às 18h30 em caráter ordinário e poderá ter reuniões extras, em caso de convocação prévia. “Sem dúvida, o conselho terá uma atuação efetiva no município, quer seja no campo da promoção, da proteção e/ou da defesa dos direitos fundamentais. Nesta primeira reunião, já ouvimos boas ideias para a construção de necessárias políticas públicas para a Defesa dos Direitos Humanos, em Amparo. Todos e todas estão muito empolgados”, ressaltou o Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Matheus Fructuoso.

O Conselho Municipal da Defesa dos Direitos Humanos foi instituído pela Prefeitura de Amparo, em 2.023, com sua reestruturação. Neste ano, aconteceram as indicações e votação popular para representações de diversos segmentos do Conselho.