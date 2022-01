CONSELHO DA RMC REELEGE GUSTAVO REIS PARA PRESIDÊNCIA E CANCELA CARNAVAL EM CLUBES

O prefeito de Jaguariúna e atual presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis, foi eleito para mais um mandato à frente do colegiado. A eleição foi realizada durante a primeira reunião do Conselho no ano, na manhã desta segunda-feira, dia 17 de janeiro, na cidade de Campinas. O prefeito Luiz Dalben, de Sumaré, também foi reconduzido como vice-presidente do colegiado.

É a terceira vez que Gustavo Reis preside o Conselho de Desenvolvimento da RMC. A primeira foi em 2010. Em 2021, Reis foi eleito vice-presidente do colegiado, mas assumiu em definitivo a presidência após a morte do prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini, que ocupava o posto.

“Recebi de forma unânime a votação dos demais prefeitos. É um desafio enorme a gente poder continuar realizando esse trabalho à frente do Conselho da RMC, ao lado do prefeito Luiz Dalben, reeleito como vice-presidente. Sinto-me preparado e tenho o apoio necessário para continuar o desenvolvimento desse trabalho”, comentou Gustavo Reis.

CARNAVAL E ATESTADO

Na reunião desta segunda, os prefeitos também decidiram suspender todos os eventos de Carnaval, inclusive em clubes e outros locais privados. O Conselho já havia deliberado contra a realização do Carnaval oficial e agora amplia a restrição devido a disseminação da variante ômicron do coronavírus e dos casos de Influenza, que estão sobrecarregando novamente os hospitais da região.

Além disso, foi aprovada a discussão, pela Câmara Temática de Saúde da RMC, de um protocolo conjunto para a adoção do atestado sanitário digital em todos os 20 municípios da região metropolitana, nos mesmos moldes do já implementado pelo município de Campinas.

A medida possibilita a emissão dos atestados sanitários pela internet, evitando que as pessoas com sintomas de síndromes gripais se desloquem até uma unidade de saúde para pegar o atestado. Outra sugestão é orientar a população sobre como agir em caso de sintomas.

“São medidas conjuntas necessárias nesse momento em que as cidades registram uma verdadeira explosão de casos de Covid e de gripes”, disse o prefeito e presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis.

Também foi aprovado pelos prefeitos o projeto do Centro de Operações em Emergências (COE) da Defesa Civil, que prevê a criação de 20 salas de coordenação para discussão de políticas públicas voltadas para e redução de riscos de desastres e apoio a situações de crises.

CONSELHO

O Conselho de Desenvolvimento da RMC é um órgão deliberativo, que trata de reivindicações e projetos conjuntos dos municípios, além de convênios e da utilização de recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento da RMC). O fundo é formado pelas anualidades pagas pelas próprias prefeituras e tem na Agemcamp (Agência Metropolitana) o braço executivo para implementar políticas e ações.

A RMC é composta por 20 municípios, é a segunda maior do Estado e a quinta maior do país, com um PIB de quase R$ 200 bilhões.