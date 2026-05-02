Tuiuti terá nova eleição municipal marcada para junho de 2026

Decisão do TRE-SP anula pleito anterior e determina novo processo para garantir legitimidade

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo definiu que o município de Tuiuti realizará uma nova eleição municipal no dia 21 de junho de 2026. A medida foi tomada após a anulação do pleito anterior devido a irregularidades que comprometeram o resultado das eleições.

De acordo com a Justiça Eleitoral, a decisão busca assegurar a legitimidade do processo democrático e garantir que a escolha dos representantes municipais ocorra de forma válida e transparente.

O TRE-SP informou que todos os procedimentos legais serão seguidos na organização da nova eleição, incluindo o cumprimento dos prazos para registro de candidaturas e a preparação das urnas eletrônicas. Os eleitores aptos no município poderão participar normalmente da votação.

Ainda segundo o tribunal, a expectativa é de que o novo pleito ocorra dentro da normalidade, com segurança, fiscalização adequada e respeito à vontade popular.

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