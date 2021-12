Conselho de Cultura abre inscrições para eleição dos representantes da sociedade civil no biênio 2022/2023

Os interessados participarão de uma eleição aberta ao público

O COMCULT – Conselho Municipal de Cultura de Amparo publica o Chamamento Público nº 02/2021 onde convida interessados a ocuparem as cadeiras dos representantes da sociedade civil do conselho para o biênio 2022/2023.

Os interessados participarão por uma eleição aberta ao público em geral, realizada em Reunião Extraordinária do COMCULT no dia 20 de dezembro de 2021, às 19h, no Paço Municipal de Amparo.

Para maiores dúvidas e/ou mais informações: 19 3817-9364, das 8:00 às 17:00, falar com Gisele Ramalho, ou por e-mail (comcultamparo@gmail.com), falar com Diego Mozer.

Chamamento Público – Conselheiros 2022_2023

ANEXO I – Carta de Indicação