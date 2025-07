Conselho Municipal de Turismo de Holambra elege nova diretoria

Nesta terça-feira, dia 8 de julho, foi eleita a nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo de Holambra (COMTUR) para o biênio 2025–2027. A votação foi realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial da cidade, mobilizando representantes dos setores público e privado ligados ao Turismo.

Ao todo, 12 profissionais, entre titulares e suplentes, foram escolhidos para compor o conselho. Antonius Hulshof é o novo presidente e Pablo Schoenmaker, o vice. Rita de Cássia Gonçalves é a primeira-secretária e Ivonne de Wit, a segunda-secretária.

A diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, destacou a importância do novo ciclo. “O COMTUR é fundamental para o desenvolvimento sustentável do Turismo em Holambra. É por meio desse conselho que garantimos uma gestão participativa, transparente e alinhada com os verdadeiros interesses da cidade”, explicou.

Criado em 1996, o Comtur de Holambra reúne representantes do poder público e da sociedade civil para planejar, discutir e aprovar ações que valorizam e fortalecem o Turismo do município. Atualmente as reuniões acontecem mensalmente. O próximo encontro está marcado para 24 de julho.

Membros titulares

Alessandra Caratti- Departamento Municipal de Turismo;

Noelle Arnaut – Departamento Municipal de Cultura;

Mário Luiz Sitta – Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

Carlos Henrique Mazotti – Departamento Municipal de Educação;

Vinícius Sturion – Hotéis, pousadas e similares;

Pablo Schoenmaker – Restaurantes, bares, lanchonetes e similares;

Suzi Celegatti – Associação Comercial e Empresarial de Holambra;

Antonius Hulshof – Turismo Receptivo (Agências de Viagem e Guias Turísticos);

Ivonne de Wit – Atrativos turísticos do município;

Rene Klein Gunnewiek – Turismo rural;

Rita de Cássia Gonçalves – Associações culturais e/ou históricas;

Sonia M. Pottes – Produtos típicos e artesanato.

Membros suplentes

Matheus Ferreira – Departamento Municipal de Turismo;

Marlenice Martins Ramos – Departamento Municipal de Cultura;

Maria Vitória de Lima Silva – Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

Eliana Esberci – Departamento Municipal de Educação;

Paulo Oliveira da Silva – Hotéis, pousadas e similares;

Kelly Gerritsen – Restaurantes, bares, lanchonetes e similares;

Aneliza Ferrari Stoltenborg – Associação Comercial e Empresarial de Holambra;

Jantien Glas – Turismo Receptivo (Agências de Viagem e Guias Turísticos);

Gilberto Wigman – Atrativos turísticos do município;

Thais Marchesini Sturion – Turismo rural;

Greet Wopereis – Associações culturais