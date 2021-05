Consórcio do Circuito das Águas Paulista desenvolve ações voltadas ao Turismo, Cultura e Esporte

O CICAP – O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista tem como objetivo o fomento do turismo das nove cidades da região, através de ações que promovam o desenvolvimento regional através de ações em conjunto entre as cidades consorciadas.

Além das ações desenvolvidas no setor turístico, o consórcio possui duas Câmaras Setoriais, cujo objetivo é incentivar as parcerias público-privadas, visando o engrandecimento dos potenciais culturais e desportivos da região.

A Câmara de Cultura está em processo de formação da sua mesa diretora e terá como objetivo incentivar e promover ações culturais entre as cidades.

Já a Câmara de Esportes está em atuação desde o dia 11 de fevereiro e visa integrar o trabalho desportivo, turístico e sobretudo, o desenvolvimento regional, das nove cidades que dão composição ao consórcio.

Entre as atribuições do núcleo, está o incentivo às parcerias público-privadas em benefício aos projetos a serem trabalhados, visando o engrandecimento do potencial esportivo de toda a região e tem como presidente Antônio Henrique Corsi, Diretor de Esportes de Lindóia.

No âmbito desportivo durante a pandemia, todas as cidades que compõem o consórcio seguiram o Plano SP e as atividades foram paralisadas. No entanto, no atual momento e fase do plano, aos poucos, algumas atividades esportivas estão voltando a ser realizadas.

Essas atividades dizem respeito apenas aos esportes cujas aulas e atividades podem ser realizadas de forma individual, respeitando o distanciamento social. A expectativa é que com a vacinação e com a diminuição de casos, aos poucos, todas as competições esportivas voltem a ser realizadas.

O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista é uma associação formada pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que tem como objetivo o desenvolvimento em conjunto do Polo Turístico Regional no qual as cidades que o compõem estão inseridas. Atualmente, o Consórcio tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu prefeito Edson Rodrigo de Oliveira Cunha como presidente.