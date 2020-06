Consórcio PCJ é homenageado por ações ambientais na abertura do SEMEIA 2020

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Consórcio PCJ foi homenageado com o certificado de Mérito Socioambiental “Paulo Nogueira Neto”, durante a abertura oficial da Semana de Meio Ambiente (SEMEIA) da Prefeitura de Campinas, como forma de reconhecimento pelas ações de educação ambiental desenvolvidas pela entidade. O certificado foi entregue à Andréa Borges, gerente técnica do Consórcio PCJ e responsável há mais de 10 anos pelas atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação e Sensibilização Ambiental.

Criado em 2012, o certificado de Mérito Socioambiental tem por objetivo agraciar os cidadãos brasileiros ou estrangeiros dignos de homenagem por meritórios serviços prestados às questões socioambientais. Além de Andréa Borges, outras quatro personalidades de destaque na área socioambiental foram homenageadas, sendo Andrea Paula Bruno Von Zuben (Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas); Vicente Andreu (Ex-presidente da Agência Nacional de Águas – ANA); Rodrigo Sanches Garcia (Secretário do Grupo de Atuação e Defesa do Meio Ambiente – GAEMA – Campinas); e Marco Antônio Vicentini (Ex-subprefeito de Joaquim Egídio).

Programa de Educação e Sensibilização Ambiental

Existente há 26 anos, o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre os problemas e soluções relacionados ao gerenciamento, conservação e proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente. Dentre as ações do Programa, destaca-se o Projeto Gota d’Água, que visa intensificar as ações de educação ambiental na área de abrangência da entidade, extrapolando as salas de aula dos municípios associados.

Em média, 150 mil pessoas são capacitadas pelas ações do Projeto Gota d’Água todos os anos nas Bacias PCJ. O público alvo são alunos, educadores, técnicos das secretarias municipais de educação e dos serviços de água e esgotos, representantes de empresas, organizações civis, universidades, dentre outros interessados em multiplicar os conhecimentos adquiridos em suas localidades.

Desde 1994, o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental já capacitou mais de 121,5 mil educadores e 3,4 milhões de alunos, e conquistou diversos prêmios, dentre eles o ASHOKA (1999); o HENRY FORD (2000); e o Panorama da produção de vídeos Ambientais (2000)