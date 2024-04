Construtora investe em solução para inibir loteamentos fechados de invasões

Técnica aplicada em novo loteamento de Paulínia forma barreira mais resistente para inibir ação de criminosos que invadem loteamentos fechados em pontos vulneráveis de muro

Na hora de escolher o futuro local para morar, a segurança é uma das principais razões que levam as famílias a optarem por um loteamento fechado. Mas por vezes essa tranquilidade é ameaçada com notícias de invasões, inclusive em casas luxuosas de pessoas famosas.

Para aumentar a proteção de quem busca moradia com tranquilidade, a Gencons Empreendimentos, construtora localizada em Paulínia, desenvolveu uma solução para reforçar o entorno de seus novos loteamentos e assim inibir a ação de criminosos que invadem loteamentos fechados quebrando a parte inferior do muro.

A solução está sendo aplicada no Terrassos Residencial, loteamento lançado ano passado e que está em fase de implantação de serviços de infraestrutura. O engenheiro civil Victor Hugo Merello Tegones explica que a ideia surgiu durante o desenvolvimento do projeto. Na época, houve casos em Paulínia de loteamentos fechados invadidos depois que criminosos quebraram parte do muro. “Geralmente, os muros dos loteamentos fechados são altos, com cerca elétrica e com câmeras. E para driblar esse esquema de segurança, os criminosos escolhem pontos mais vulneráveis, arrebentam uma parte inferior do muro e entram sem chamar a atenção”, conta.

Para eliminar esses pontos mais frágeis, a equipe de engenharia da Gencons Empreendimentos decidiu investir em uma solução para aumentar ainda mais a segurança do loteamento já na construção. Os pontos estratégicos do muro que cercam o Terrassos Residencial receberam uma estrutura reforçada de concreto e de barras de ferro, formando uma barreira impossível de ser destruída sem ajuda de equipamentos ou sem chamar a atenção.

“As barras de armadura são aplicadas em uma distância de 25 centímetros entre uma barra e outra. Posteriormente os blocos são preenchidos com concreto. Em uma estrutura normal, as barras de ferro são fixadas a cada um metro e meio de distância”, explica.

Para facilitar a visualização dessa solução e entender na prática como a técnica reforça a segurança do loteamento, uma amostra do muro foi construída no stand de vendas do Terrassos Residencial, onde os visitantes têm acesso a todos os detalhes técnicos.

“Todo mundo quer viver bem, com qualidade e segurança. Quando desenvolvemos um produto, nós analisamos várias vertentes para proporcionar o melhor aos nossos clientes. E essa solução é um exemplo do cuidado que temos em cada detalhe”, afirma Jessica Mariano da Silveira, responsável pelo Departamento de Marketing da Gencons Empreendimentos.

Sobre a Gencons Empreendimentos

A Gencons Empreendimentos tem mais de 20 anos de história no ramo imobiliário e é reconhecida por sua excelência na construção de empreendimentos residenciais na região. Tem sede em Paulínia e atua como construtora, incorporadora e financiadora de seus produtos.