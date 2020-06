Consumidor pode consultar CPF em aplicativo da ACE

Consultar o CPF gratuitamente é uma das funcionalidades que o aplicativo da Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) oferece. Os consumidores podem baixar o app sem custo na Play Store ou App Store, a depender do modelo do telefone do usuário.

Com o aplicativo instalado, basta clicar em Consultar CPF Grátis Consumidor e realizar a pesquisa. O usuário será destinado ao portal Consumidor Positivo, onde consultará seu documento e encontrará informações sobre sua situação de crédito: se há, por exemplo, dívidas inscritas no CPF cadastradas no banco de dados Boa Vista SCPC.

A consulta do CPF é uma das mais de 20 funcionalidades que o app traz, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Uma vez instalado em seu celular, o usuário acessa o contato de mais de 200 empresas de Holambra, incluindo aquelas que trabalham com delivery, pode consultar guia de médicos e dentistas de Holambra e região, verificar a agenda de treinamentos da Associação Comercial, telefones de emergência, lista telefônica da cidade e Sorteios de campanhas.

Sorteios acontecem pelo app

Em 2020, todas as promoções Compra Premiada realizadas pela Associação Comercial serão feitas pelo app. Para participar na promoção Dia dos Pais, por exemplo, o consumidor se cadastra em Sorteios e segue as etapas indicadas pelo app, até chegar à tela final e clicar no botão Quero Participar. A partir disso, já estará concorrendo.

Para aqueles que já se cadastraram uma vez, o processo é ainda mais simples e rápido. Nesse caso, o consumidor precisa apenas validar a participação na campanha vigente, identificando-se com seu e-mail e senha. Depois disso, clica em Sorteios, lê o regulamento e seleciona o botão Quero Participar. A campanha Dia dos Pais começa em 20 de julho, com sorteio em 09 de agosto.