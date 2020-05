Conteúdo sobre coronavírus está disponível em formato podcast

Todas as transmissões realizadas pela Prefeitura de Mogi Guaçu para divulgar os boletins diários e as ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde contra a Covid-19 estão disponíveis no formato podcast e podem ser acessados em pelo menos duas plataformas.

Podcasts são arquivos em áudio disponíveis pela internet. As transmissões realizadas pela Secretaria de Saúde para divulgar balanço das ações contra o coronavírus foram transformadas em podcasts, que podem ser ouvidos no Spotify e no iTunes, que é um aplicativo específicos para celulares da Apple.

Para ouvir todos os boletins realizados até agora, basta colocar no campo de busca as palavras “Prefeitura de Mogi Guaçu”. As transmissões da Secretaria de Saúde eram feitas de segunda a sexta-feira até semana passada. A partir desta semana, ocorrem às segundas, quartas e sextas.

As transmissões são ancoradas pelo jornalista Paulo Henrique Tenorio, secretário de Comunicação Social, e contam com a participação de profissionais da área da saúde. A transmissão ocorre simultaneamente no Facebook (@PrefeituradeMogiGuacu), no Instagram (@prefeituramogiguacu) e no YouTube, no canal da Prefeitura de Mogi Guaçu.

Trata-se de uma iniciativa das secretarias de Saúde e Comunicação Social para dar mais transparência às informações e ações ligadas à COVID-19. Os vídeos das transmissões também ficam armazenadas no YouTube e no Facebook da Prefeitura de Mogi Guaçu.

