“CONTINUA O MULTIRÃO RENEGOCIA”

Essa é a oportunidade para Renegociar suas Dívidas em Engenheiro Coelho!

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Diretoria do Banco do Povo, Sebrae e Procon, informa que a Senacon – Secretaria Nacional do Consumidor estará realizando em conjunto com a Fundação Procon um mutirão de renegociação de dívidas chamado ‘RENEGOCIA’.

Atenção, você que quer ficar em dia com suas contas, essa é a oportunidade! Se você tem dívidas e não sabe como negociar, o Programa RENEGOCIA vai te ajudar. Essa é uma oportunidade única, todas as pessoas com essa necessidade poderão fazer sua negociação, exceto para os contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.

O mutirão de negociação de dívidas RENEGOCIA continua até o dia 11/08, no Prédio do Banco do Povo, localizado na Rua Antonio Batistela, 221 – Jardim São Paulo. Horário de atendimento será de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 14h.