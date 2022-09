Contratações cresceram 5,7% na região Campinas nos últimos 12 meses

Foram abertos 114.682 postos de trabalho; destaque para a Região de Campinas, que que teve saldo positivo de 17 mil admissões entre junho e julho Nos últimos 12 meses, as contratações formais registraram taxa de crescimento de 5,7% na Região Administrativa de Campinas e criação de 114.682 postos de trabalho, de acordo com boletim Seade Trabalho, elaborado pela Fundação Seade, que analisa a evolução do mercado de trabalho no Estado de São Paulo, em suas regiões e municípios. Entre junho e julho, o emprego formal aumentou 0,5% no Estado de São Paulo, resultando na geração de 67 mil empregos, que decorreu de 596 mil admissões e 529 mil desligamentos. No mesmo período (jun/jul), a região de Campinas cresceu 0,8% ou 17.003 empregos formais, resultado superior ao do município de São Paulo (16,5 mil). A região de Campinas também já havia apresentado resultado maior há dois anos, em julho de 2020, tanto em relação ao município de São Paulo como ao agregado dos demais municípios da RMSP. Em julho, todos os setores apresentaram saldo positivo de contratações. Foram 5.036 nos serviços, 4.697 na indústria, 3.047 no comércio, 2.807 na agricultura e 1.416 na construção. https://trabalho.seade.gov.br/