Convenção confirma João Leandro como pré-candidato a prefeito da Posse

O empresário tenta pela terceira vez chegar a prefeitura da cidade e dessa vez tem como pré-candidata a vice-prefeita a técnica em enfermagem, Ana Brandão.

O partido Democratas de Santo Antônio de Posse lançou neste sábado, 12 de setembro, o empresário João Leandro Lolli, de 59 anos, como pré-candidato à prefeitura da cidade. A coligação “Chegou a vez da Posse”, formada pelos partidos DEM, PV, PTC e PODEMOS, também definiu o nome de Ana Brandão, como pré-candidata a vice-prefeita. O evento foi realizado na Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, e definiu também os nomes dos prés-candidatos a vereadores que pleitearão o registro da candidatura na Justiça Eleitoral.

A convenção que aconteceu com restrições presenciais devido a pandemia, permitiu apenas a entrada dos prés-candidatos e presidentes de partidos. Aos convencionais filiados que não puderam estar presentes, foi disponibilizado um formato virtual via Facebook para a escolha dos prés-candidatos e formação de coligações majoritárias nas Eleições 2020.

João Leandro já disputou a Prefeitura em 2012 e 2016, e obteve 2.941 e 4.835 votos, respectivamente, sem se eleger. Agora entra na disputa pela terceira vez. “A Posse não aguenta mais o desgoverno dos últimos anos, precisamos muda de verdade a adotar uma nova postura na maneira como se administra a cidade, colocando pessoas certas nos cargos certo, sem politicagem, mas com técnicos em cada área do Governo”, afirmou o pré-candidato a prefeito.

João Leandro Lolli, é empresário reconhecido na cidade. Começou sua atividade profissional no setor agrícola, mas foi no ramo de empreendimentos imobiliários, que se destacou como um grande administrador, construindo casas e loteamentos em mais de 15 cidades. João Leandro é casado com a Ana e pai de 4 filhos, Ronaldo, Tatiane, Andressa e Emília.

Ana Brandão tem 53 anos, é vereadora na cidade e atuante na área da saúde. Entrou na prefeitura de Santo Antônio de Posse em 1989 como auxiliar de enfermagem, ocupando posteriormente o cargo de técnica de enfermagem. Trabalhou no Ambulatório Central, no Posto de Saúde do bairro da Ressaca, sendo transferida posteriormente para a unidade do Monte Santo, onde atuou por mais de 20 anos até se aposentar, em fevereiro de 2020. Em 2016, disputou as eleições pela primeira vez, sendo a única mulher eleita na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, para a legislatura 2016-2020, com 342 votos. Ana, é nascida na Posse, casada com o Ricardo, e tem dois filhos, o João e o Gustavo, “eu sou muito grata pela minha cidade e tenho um grande vontade de ajudar mais Santo Antônio de Posse, e eu sinto que essa força junto com o João Leandro vai fazer a diferença na vida das pessoas”.

Devido a pandemia, o início da Propaganda Eleitoral está prevista para 27 de setembro, com o adiamento das eleições municipais para o dia 15 de novembro, em 1º turno. Santo Antônio de Posse não tem 2º turno.