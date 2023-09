CONVENÇÃO DO MDB MULHER SÃO PAULO ELEGE NOVA DIRETORIA E CLAUDIA BOTELHO É ELEITA PRESIDENTE ESTADUAL

O diretório do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Mulher de São Paulo realizou sua convenção na tarde de hoje, 27, marcando um importante momento para o partido e para a representação feminina na política. A prefeita Claudia Botelho, de Estiva Gerbi, foi eleita como a nova presidente do MDB Mulher São Paulo, em uma chapa que reforça o compromisso do partido com a diversidade.

A chapa eleita para a diretoria do MDB Mulher São Paulo demonstra um quadro de lideranças experientes e engajadas, com a representação de diferentes cidades e setores. Além de Claudia Botelho como presidente, a chapa é composta por Aline Torres, secretária de Cultura de São Paulo, como vice-presidente, Maria do Carmo como secretária-geral, e Cristina Abrantes, prefeita de Ibitinga, como secretária adjunta.

A representatividade também se estende as vogais, que incluem Cássia Guarnieri, vereadora de Sertãozinho, Janaína Lima, vereadora de São Paulo, Ângela Vermelho, vereadora de Pederneiras, Cléo Furquim, do MDB Mulher Jaú, e Viviane Procopio, do MDB Mulher Porto Ferreira.

Através dos números irrefutáveis, o MDB é o partido que mais promove a diversidade, tendo se destacado nas últimas eleições como o partido que mais elegeu mulheres, negros e membros da comunidade LGBTQIA+.

Claudia Botelho ressaltou a importância de fortalecer a participação das mulheres na política e de promover políticas públicas que atendam às necessidades da população. “O MDB Mulher São Paulo estará comprometido em ampliar a voz das mulheres e em lutar por um estado mais justo e inclusivo. Vamos trabalhar incansavelmente para alcançar nossos objetivos e construir um futuro melhor para todas e todos, elegendo o máximo de mulheres possível nas próximas eleições”, afirmou a nova presidente.

A eleição da nova diretoria do MDB Mulher São Paulo marca um passo importante na trajetória do partido rumo a uma política mais diversa e representativa. O MDB reafirma seu compromisso em promover a igualdade de gênero e continuar sendo um espaço onde todas as vozes têm a oportunidade de serem ouvidas e valorizadas.