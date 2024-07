Convenção do PSD em Jaguariúna Apoia Davi Neto como Pré-Candidato a Prefeito

Na manhã do último sábado, 20 de julho, o Partido Social Democrático (PSD) de Jaguariúna realizou sua convenção municipal, um evento que contou com a presença de importantes lideranças e apoiadores do partido.

A convenção, que aconteceu em clima de união e entusiasmo, teve como destaque a presença de Graça Albaran, presidente do PSD de Jaguariúna, do deputado federal Carlos Sampaio, do pré-candidato a prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, e do pré-candidato a vice-prefeito, Valdir Parisi, do União Brasil.

Durante a convenção, foi decidido por aclamação o apoio do PSD às pré-candidaturas de Davi Neto à prefeitura e de Valdir Parisi à vice-prefeitura do município. Embora Davi Neto seja filiado ao Partido Progressista (PP) desde março deste ano, o PSD de Jaguariúna optou por apoiá-lo, destacando a importância da união entre partidos para o desenvolvimento local.

Graça Albaran, em seu discurso, ressaltou a importância da convenção para o fortalecimento da democracia interna do partido. “A convenção municipal do PSD é muito importante para as tomadas de decisões do partido em conjunto, fortalecimento da democracia, para definirmos o rumo do nosso partido nas eleições municipais,” afirmou Albaran.

As pré-candidaturas de Davi Neto e Valdir Parisi marcam o início de uma nova fase para Jaguariúna, e o PSD se prepara para disputar as eleições com propostas voltadas ao progresso e bem-estar da população. Com o apoio de líderes importantes e o engajamento da comunidade, o partido segue firme em seu propósito de contribuir para um futuro melhor para a cidade.

A convenção do PSD em Jaguariúna representa um momento de união e fortalecimento para o partido, que agora se dedica à preparação para a campanha eleitoral, com o objetivo de apresentar propostas sólidas e conquistar a confiança dos eleitores nas urnas.