Convenção homologa pré-candidatura de Marçal e professor Edson Domingues

Um encontro no domingo, 06, homologou as pré-candidaturas a prefeito de Marçal e a vice-prefeito do professor Edson Domingues. A convenção reuniu o Podemos, Solidariedade, Avante, DEM e PP. Também foram homologadas pré-candidaturas a vereador. Os pré-candidatos Marçal (Solidariedade) e Edson (Podemos) integram a coligação “Mais por você. Mais por Mogi Guaçu”.

O encontro foi realizado na sede do Solidariedade, no Parque Cidade Nova. Para evitar aglomerações, seguindo o protocolo exigido em virtude da pandemia da Covid-19, o horário da convenção foi estendido. Desta forma, todos puderam participar com segurança.

Além da homologação das pré-candidaturas, a convenção também discutiu estratégias para esse período de pré-campanha. A data para o lançamento da candidatura ainda deverá ser definida.

A união entre o grupo de Marçal e Edson foi um dos pontos centrais discutidos no domingo. “Avançamos cada vez mais no diálogo e no debate de ideias”, comentou Marçal. “A união que sempre propusemos deixou de ser apenas um discurso para ser colocado em prática”, completou o professor Edson.

Ambos também exaltaram o comprometimento dos pré-candidatos a vereador. “Temos pessoas sérias, entusiasmadas e dispostas a trabalhar pela cidade”, disse Marçal.