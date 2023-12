CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL GARANTE R$ 7 MILHÕES PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

O prefeito Paulo Silva esteve quinta-feira (21) na Secretaria Estadual de Educação, em São Paulo, onde assinou convênio que garante a construção de um novo prédio para abrigar a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professora Helena dos Santos Alves’. Serão destinados pelo Governo Estadual cerca de R$ 7 milhões para a construção da unidade escolar. O secretário executivo da pasta estadual, Vinícius Mendonça Neiva, participou do ato de assinatura.

Localizada atualmente à rua Juvenal Toledo, no Jardim Maria Beatriz, a nova Emeb ‘Professora Helena dos Santos Alves” funcionará à rua Anita e Giuseppe Garibaldi, no Jardim Regina, Zona Sul da cidade, num terreno de pouco mais de 4,6 mil metros quadrados. O prédio terá 1,7 mil metros quadrados de área construída e, além das salas de aula, da direção e do corpo administrativo, cozinha, refeitório e salas de apoio, ainda terá uma quadra poliesportiva coberta.

A construção de um novo prédio para a escola Helena dos Santos Alves se faz necessária. Quando houve a municipalização do ensino fundamental, a unidade já exisitia, pois pertencia à rede estadual. E mesmo com reformas e manutenções, a escola precisava de um espaço maior, em razão da alta demanda de alunos, já que atende alunos da educação infantil e ensino fundamental.

Acompanharam Paulo Silva no ato de assinatura do convênio o deputado estadual Barros Munhoz, que prestou todo apoio que resultou nessa conquista, a secretária de Educação Ana Lúcia Bueno Peruchi, a secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeler de Barros, a gerente da pasta da Educação Célia Ataíde, a diretora da escola Maria Luiza Sbeghen, a vice-diretoria Lilian Mirelly Oliveira Silva Faria, e o representante da associação de moradores do Maria Beatriz, André Teodoro