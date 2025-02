Copa BMX House agita Cosmópolis e atletas locais brilham na competição

No último domingo, 16 de fevereiro, a cidade de Cosmópolis foi palco da emocionante Copa BMX House, realizada na pista de Bicicross do Ginásio de Esportes. O evento reuniu mais de 200 atletas de todas as idades, vindos de diversas regiões do Brasil, promovendo grandes disputas e momentos de adrenalina sobre duas rodas.

Os pilotos do Clube Cosmopolense marcaram presença e conquistaram resultados expressivos, demonstrando alto nível técnico e dedicação ao esporte. Confira os destaques locais:

Isabella Vitória da Silva – Campeã Meninas 13/16 anos

Fernando Ramos Proença – Campeão Masculino 17/29 anos

Roberto Vieira Santos – 2º lugar Categoria PCD

Rafael Henrique Salles Sampaio – 3º lugar Meninos 13 anos

Matheus Suzuki Furlanetto – 3º lugar Júnior Masculino

Vitor Gabriel Miranda – 3º lugar Meninos 8 anos

Matheus Rodrigues Pereira – 4º lugar Meninos 14 anos

Rubia Salles Pereira – 4º lugar Feminino 40+

Bruno de Moraes Campos – 5º lugar Masculino 30/39 anos

Miguel Henrique Reis – 6º lugar Meninos 11 anos

Leonardo Toffanetto – 7º lugar Meninos 7 anos

Miguel Luiz Zanetti – 8º lugar Meninos 14 anos

A competição reforçou a tradição de Cosmópolis no BMX e incentivou ainda mais o desenvolvimento da modalidade no município. A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza todos os atletas pelo desempenho e dedicação na Copa BMX House!