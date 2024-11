“Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador” começa neste sábado, 30 de novembro

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, inicia neste sábado, 30 de novembro, a “Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador 2024/2025”, com os jogos sendo disputados no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, Praça de Esportes João Castelo, no bairro Jardim Andrade, e no Campo Senhor Aparecido, na Praça de Esportes Luiz Geraldo, no bairro Jardim Triunfo.

Segundo informou o Secretário Municipal Valdir Carlos Volpato, no total 10 equipes estarão disputando a 1ª Divisão e 23 equipes a 2ª Divisão.

Os jogos da 1ª Divisão serão disputados no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, no sábado, 30 de novembro, às 13h45 – Parentes x Soiças; 15h45 – Triunfo Futebol Clube x Hardes. No domingo, 1º de dezembro, às 8h15 – Arsenal (A) x Esporte Clube Jardim Andrade; 9h45 – Sociedade Triunfo Junior x Sociedade Triunfo.

As partidas da 2ª Divisão estarão acontecendo nos campos do Jardim Andrade e do Jardim Triunfo, sendo, na Praça de Esportes “João Castelo”, no bairro Jardim Andrade, no sábado, 30 de novembro, às 13h45 – Pedreira x Arsenal (B); 15h45 – Atlético Kobayashi x Sem Talento. No domingo, 1º de dezembro, às 8h15 – West Ham x Churrasco; 9h45 – Beco x Independente. Na Praça de Esportes “Luiz Geraldo”, o Campo Senhor Aparecido, no Jardim Triunfo, no sábado, dia 30 de novembro, às 13h45 – União Marajoara x União Entre Amigos; 15h45 – Jardim Marajoara x Clube Recreativo Vale Verde. No domingo, dia 1º de dezembro, às 8h15 – Atlético Marajoara x Portuguesa; 9h45 – Esporte Clube Santa Sofia Junior x Esporte Clube Santa Sofia Juvenil.