Copa F-Racers 2020 de Kart terá etapa noturna inédita nesta sexta-feira, em Paulínia (SP)

Mais de 50 pilotos se reunirão para a 8ª etapa da Copa F-Racers 2020 nesta sexta-feira (18/09), no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia (SP), que terá corridas em período noturno pela primeira vez.

As baterias terão início a partir das 17h30, com pilotos Mirins e Cadetes (6 a 11 anos), seguidas das provas das categorias F4 Sênior, F4 Sprinter, KTT Sprinter, KTT Sênior e KTT Super Sênior. Os horários são específicos, em cada categoria, para organizar o fluxo de participantes e evitar aglomeração. Além disso, é obrigatório o uso de máscara nas dependências do kartódromo, para equipes e pilotos.

A etapa noturna da Copa F-Racers 2020 havia sido marcada em abril deste ano, inicialmente, mas teve de ser adiada por conta da pandemia de Covid-19.

Segundo Arthur Guimarães, da F4 Racers Motorsports, organizadora do evento, a corrida noturna, aliada às mudanças periódicas de traçado, na pista, garantem muita emoção aos participantes.

“A temperatura mais fria e a mudança do traçado exigem novas estratégias tanto na pilotagem quanto no acerto dos karts. Tanto para as equipes quanto para os pilotos, é a oportunidade de mostrar um diferencial e de viver uma experiência única, com muita adrenalina”, esclarece Guimarães.

A 8ª etapa será transmitida ao vivo, pelo canal do campeonato no YouTube (Youtube F-Racers). A Copa F-Racers 2020 conta com apoio de Kartódromo Internacional San Marino, DMD Solutions, Bahrain Bar, Concept Kart, Máfia da Navalha Barbearia, Figueiredo e Ferreira e Massas Chef.