Polícia Militar realiza três ações distintas e efetua prisões em Mogi Guaçu

Ocorrências registradas entre terça e quarta-feira envolveram captura de procurado pela Justiça e apreensão por tráfico de drogas

A Polícia Militar realizou diferentes ações em Mogi Guaçu entre terça-feira, dia 5, e quarta-feira, dia 6, resultando em prisões e apreensão de entorpecentes em bairros distintos da cidade.

Na terça-feira, durante patrulhamento no bairro Areião, policiais localizaram um homem procurado pela Justiça por crime de furto. Segundo a PM, a equipe já possuía informações sobre o mandado de prisão e características do suspeito. Após abordagem e consulta junto ao COPOM, a ordem judicial foi confirmada. O indivíduo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Já na quarta-feira, uma equipe policial foi acionada para averiguar denúncia sobre um homem armado nas proximidades do hospital municipal, no bairro Planalto Verde. Durante patrulhamento, o suspeito foi localizado portando um simulacro de pistola na cintura. Ele afirmou aos policiais que exibiu o objeto, mas negou ameaças ou tentativa de roubo. O simulacro foi apreendido e o homem acabou liberado após a ocorrência ser apresentada na Central de Polícia Judiciária.

Ainda na quarta-feira, policiais militares apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Jardim Itacolomi. Durante patrulhamento, a equipe observou atitude suspeita do menor, que tentou se afastar ao perceber a presença da viatura. Na abordagem, foram encontrados dinheiro trocado e uma porção de maconha. Em diligência pelo local indicado pelo adolescente, os policiais localizaram 93 microtubos com cocaína prontos para venda. O menor permaneceu apreendido e o material foi encaminhado para a Polícia Judiciária.

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