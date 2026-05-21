CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVA PROJETO QUE RECONHECE OFICIALMENTE JAGUARIÚNA COMO A CAPITAL COUNTRY DO BRASIL

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 20 de maio, o Projeto de Lei 4.689/25, de autoria do deputado federal Mauricio Neves, que reconhece Jaguariúna como a Capital Country do Brasil. A proposta segue agora para apreciação no Senado Federal.

O projeto reforça a tradição de Jaguariúna ligada ao universo sertanejo, ao rodeio e à cultura do campo, consolidada ao longo de décadas por eventos que projetaram o município nacionalmente, como o Jaguariúna Rodeo Festival e a tradicional Cavalaria Antoniana.

O prefeito Davi Neto comemorou a aprovação do projeto na Câmara e ressaltou a importância do reconhecimento para o fortalecimento do turismo e da identidade cultural do município, consolidando Jaguariúna como um dos principais polos country do Estado de São Paulo.

“Hoje é um dia único para Jaguariúna. Nossa cidade é reconhecida em todo o Brasil pela força da nossa cultura sertaneja, pela tradição do rodeio e pela valorização das raízes do campo. Essa aprovação na Câmara dos Deputados representa um marco histórico para a cidade. Quero agradecer especialmente ao deputado Mauricio Neves pelo empenho e dedicação em defender esse projeto tão importante para Jaguariúna”, declarou o prefeito.

Segundo o deputado Mauricio Neves, a história da cidade é marcada pela forte conexão com o meio rural e pela realização de rodeios há mais de 35 anos. “Com o Jaguariúna Rodeo Festival, a mistura dos grandes clássicos com os novos hits do sertanejo transformou o evento em um dos maiores do segmento. O festival foi um dos primeiros a combinar a emoção das competições de rodeio com shows de grandes artistas nacionais e até internacionais”, destacou o parlamentar.

Nos últimos meses, Jaguariúna vem ampliando seu protagonismo turístico e cultural no Estado de São Paulo. O município conquistou o título de Município de Interesse Turístico (MIT), reconhecimento do Governo do Estado que fortalece investimentos em infraestrutura, eventos e desenvolvimento do setor turístico local.

Além disso, a cidade também é conhecida como a “Capital do Cavalo”, título construído pela forte tradição equestre, pelas cavalgadas e pela valorização das manifestações culturais ligadas ao universo rural. Eventos tradicionais movimentam a economia local, atraem visitantes de diversas regiões do país e reforçam a identidade cultural de Jaguariúna como referência nacional do segmento country.

Foto: divulgação