Copa Mandi: categoria adulta já tem equipes semifinalistas definidas

A 18ª Copa Mandi de Futsal de Mogi Guaçu entrou na reta final com a definição das quatro equipes classificadas para as semifinais da categoria adulta. Os dois confrontos que vão decidir os finalistas acontecem na próxima terça-feira, 19 de novembro, no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos.

O primeiro jogo está marcado para as 20h15 entre os times do Ipiranga Futsal e Santa Terezinha F.C. e, na sequência, às 21h, entram em quadra os elencos do Vila Miranda F.C. e Santa Cecília. Em caso de empate no tempo normal, a partidas será decidida em cobranças de pênaltis. Os vencedores das semifinais irão disputar o título, a partir das 20h, no dia 25 de novembro, uma segunda-feira, no Ceresc.

Pela categoria adulto, 10 equipes se inscreveram, para disputar a taça, sendo elas divididas em dois grupos de cinco cada. Pelo regulamento, os times se enfrentaram em turno único dentro de seus grupos, classificando para as semifinais dois primeiros de cada chave.