Copa Truck: Giaffone e Cirino vencem em Goiânia, mas Monteiro segue na liderança do campeonato

Goiânia viu a primeira vitória de Felipe Giaffone (Iveco) na temporada e viu Wellington Cirino (Volkswagen) no lugar mais alto do pódio, confirmando a vitória em todas as praças por onde a Truck passou na atual temporada. Beto Monteiro ficou em segundo nas duas corridas e segue líder na competição.

Quem esteve no Autódromo de Goiânia para assistir a quarta etapa da Copa Truck pode acompanhar grandes disputas neste domingo (5). Felipe Giaffone conquistou a sua primeira vitória na temporada 2022, enquanto Wellington Cirino esteve pela quarta vez no lugar mais alto no pódio e vencendo em todas as praças que receberam a Truck neste ano. O líder do campeonato segue sendo Beto Monteiro, que agora tem seis pontos de vantagem sobre Wellington Cirino e 17 sobre Giaffone.

As altas temperaturas na capital goiana levaram o sistema de freio dos brutos a temperaturas extremas. Com 29° C de temperatura ambiente e 43° C no asfalto, as pastilhas de freio chegaram a temperaturas próximas a 800° C em regime de corrida, sem comprometer performance e segurança dos freios.

Para a primeira corrida o pole foi Felipe Giaffone, que reagiu bem na largada e mesmo com os ataques de Beto Monteiro conseguiu manter a liderança de ponta a ponta e finalizar a primeira prova com a vitória, sua primeira na temporada. A terceira colocação, completando o pódio, ficou com Roberval Andrade.

Um dos grandes destaques da primeira prova foi a piloto Debora Rodrigues, que na largada pulou para a quarta colocação e chegou a figurar na terceira colocação, flertando com o pódio. A piloto do #7 começou a defender os ataques de Roberval Andrade na briga pela terceira colocação. No miolo, a poeira colocou ainda mais tempero nessa briga faltando pouco mais de um minuto para o final. Débora perdeu o ponto de frenagem e abriu espaço para Roberval, que também errou o ponto e não conseguiu ultrapassar. Na volta seguinte, Roberval conseguiu ultrapassar no final da primeira curva. Débora começou a perder rendimento e foi ultrapassada por Paulo Salustiano, terminando na quinta colocação.

Na segunda prova, Cirino e Salustiano pularam para a primeira e segunda colocação na primeira volta. Salustiano teve que começar a defender os ataques e não conseguiu segurar Beto Monteiro, com isso Cirino abriu 3 segundos faltando pouco mais de 8 minutos no cronômetro.

O piloto do Mercedes #6 manteve a liderança e conquistou a sua quarta vitória, sendo o único piloto a vencer em todas as pistas que receberam a Copa Truck nesta temporada até o momento. Monteiro ficou com a segunda colocação. Na última volta, Salustiano, Andrade e Rodrigues travavam uma batalha e após uma saída de traseira de Andrade, Débora aproveitou e conquistou a quarta posição.

Vencedor na primeira corrida e largando da oitava colocação na Corrida 2, Giaffone completou a etapa com o quinto lugar.

Agora, Monteiro soma 139 pontos contra 133 de Cirino na classificação do campeonato. Felipe Giaffone manteve o terceiro lugar com 122 pontos conquistados. Salustiano superou Débora Rodrigues por um ponto e é o quarto colocado com 102 tentos.

A próxima etapa – a quinta da temporada – acontece no dia 10 de julho em Londrina (PR).

A Fras-le, maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais, é a fornecedora oficial de pastilhas de freio para a Copa Truck, proporcionando eficiência e segurança nas frenagens dos caminhões mais rápidos do planeta.

Fala, piloto!

“A primeira corrida foi bem bacana, mas perdemos rendimento de motor por algum motivo e tive que passar a abusar um pouco mais dos freios. Muito legal voltar a vencer em Goiânia. Estou muito animado com o resultado. No final da primeira prova a gente perdeu rendimento com o caminhão e já imaginava que seria uma segunda corrida difícil e a Débora andou muito”.

(Felipe Giaffone, IVECO, #4)

Vencedor da Corrida 1

“Pela primeira vez em Goiânia eu tive que tirar refrigeração dos freios, porque estava esfriando demais. Eu estou muito contente por conseguir manter esse ritmo forte durante toda a segunda corrida. Estou muito contente, parabéns para a Fras-le pelo excelente equipamento que eles fornecem para nós”.

(Wellington Cirino, ASG Motorsport, Mercedes #6)

Vencedor da Corrida 2

Resultado extraoficial Corrida 1 (top 5)

1. Felipe Giaffone (Iveco)

2. Beto Monteiro (VW)

3. Roberval Andrade (Mercedes)

4. Paulo Salustiano (VW)

5. Débora Rodrigues (VW)

Resultado extraoficial Corrida 2 (top 5)

1. Wellington Cirino (Mercedes)

2. Beto Monteiro (VW)

3. Paulo Salustiano (VW)

4. Débora Rodrigues (VW)

5. Felipe Giaffone (Iveco)

Classificação extra-oficial do campeonato (Top-10):

1. Beto Monteiro, 139 pontos

2. Wellington Cirino, 133

3. Felipe Giaffone, 122

4. Paulo Salustiano, 102

5. Debora Rodrigues, 101

6. Roberval Andrade, 84

7. Adalberto Jardim, 68

8. Luiz Lopes, 65

9. Jaidson Zini, 64

10. Regis Boessio, 46

Sobre a FRAS-LE:

No mercado há mais de 68 anos e uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção, a Fras-le, que faz parte das Empresas Randon, é uma marca reconhecida globalmente. Com mais de 12 mil referências nas marcas FRAS-LE & Lonaflex, a empresa coloca ao alcance do consumidor uma linha completa de produtos de fricção da mais alta qualidade, desenvolvidos e testados em seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, um dos mais bem equipados do mundo, que conta com laboratórios químico, físico, piloto e o Centro Tecnológico Randon, um centro de testes por excelência.

A empresa expandiu seu portfólio com a aquisição, em 2012, da Controil, que fabrica componentes para freios e embreagens e polímeros automotivos. Em 2018, mais 2.500 referências com a marca FREMAX foram incorporadas ao mix de produtos da FRAS-LE, com a aquisição da empresa, que produz discos, tambores de freios e cubos de roda.

Desde 2016, a Fras-le é a fornecedora oficial das pastilhas de freio dos carros da Stock Car, Stock Light e Mercedes-Benz Challenge. A FREMAX, desde 2004, também é a fornecedora oficial dos discos de freio da Stock Car, assim como das categorias Stock Light, Mercedes-Benz Challenge, Porsche GT3 Cup, Sprint Race e Old Stock

Recentemente, a FRAS-LE concluiu a aquisição da Nakata Automotiva que, dentre os principais itens estão amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, pivô e bandejas de suspensão, juntas homocinéticas, componentes de eixos cardan e diferencial.

A Fras-le, seja através das suas aquisições ou no desenvolvimento de materiais mais inteligentes (mais leves, eficientes e com materiais primas mais sustentáveis) tem construído uma plataforma cada vez mais diversa, de itens fricção e não fricção, estando atenta aos movimentos e necessidades do mercado global.