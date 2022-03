Copa Truck recheada de disputas deixa Santa Cruz do Sul com líderes empatados

Foto: Vanderley Soares

O Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS) recebeu neste domingo (13) a segunda etapa da Copa Truck 2022. Enquanto no sábado (12) o clima favoreceu as disputas com pista seca e asfalto marcando 49ºC (de acordo com aferição de engenheiros da Fras-le), a garoa intermitente durante toda a manhã e o vento baixaram a temperatura da pista para 23ºC. A leve e insistente chuva deu trégua no início da tarde para a disputa dos caminhões, que terminou com vitória dupla da Mercedes com Roberval Andrade na primeira e Wellington Cirino na segunda.

Foi a primeira vitória de Roberval por sua nova equipe ASG Motorsports. O paulista tomou a liderança do pole position Paulo Salustiano já na freada da primeira curva após a largada, e Salustiano ainda foi superado pelo colega de Volkswagen Beto Monteiro – com os dois disputando posição durante toda a prova até fechar o pódio com Monteiro em segundo e Salustiano em terceiro.

Régis Boessio, Wellington Cirino – vencedor da corrida 1 de sábado -, Felipe Giaffone, Adalberto Jardim e Débora Rodrigues fecharam os oito primeiros na inversão do grid para a largada da corrida 2. A exemplo do sábado, Débora largou na frente novamente na segunda disputa. No entanto, ela perdeu a ponta na largada e ainda foi envolvida em uma série de toques com outros caminhões. Embora tenha conseguido retornar à pista, ela terminou em 11º, enquanto Roberval Andrade, Regis Boessio e Ricardo Alvarez tiveram de abandonar a segunda prova.

Cirino assumiu a ponta com o Mercedes-Benz tendo o Volkswagen de Beto Monteiro em seu encalço por todas as 11 voltas da corrida. O pernambucano tentou o tempo todo a ultrapassagem, especialmente nos principais pontos de frenagem da pista, como nas curvas 1, 3 e 4, mas o paranaense soube se manter à frente. A dupla cruzou a linha de chegada na bandeirada separada por apenas 0,151 segundo. Paulo Salustiano completou mais uma vez o pódio, com Danilo Alamini e Felipe Giaffone fechando os cinco primeiros.

Se na pista a diferença foi mínima, na classificação geral do campeonato após as duas primeiras etapas realizadas neste final de semana ela praticamente não existe. Cirino e Monteiro estão empatados na liderança com 67 pontos, com ligeira vantagem ao piloto da Mercedes-Benz por ter já anotado duas vitórias, contra nenhuma do da Volkswagen – Beto fez dois segundos lugares neste domingo.

Salustiano é o terceiro apenas dois pontos atrás dos líderes, com Felipe Giaffone em quarto com 53. Debora Rodrigues (49), Regis Boessio (46 pontos), Luiz Lopes (41), Roberval Andrade (38), Djalma Fogaça (30), e Adalberto Jardim, com 28, fecham a ordem dos 10 pilotos que melhor pontuaram no final de semana em Santa Cruz do Sul.

O segundo encontro do ano – a terceira etapa da temporada – acontece em São Paulo (SP) no dia 1º de maio, no Autódromo de Interlagos.

A Fras-le, maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais, é a fornecedora oficial de pastilhas de freio para a Copa Truck, proporcionando eficiência e segurança nas frenagens dos caminhões mais rápidos do planeta.

Fala, piloto!

“Lavamos a alma com essa vitória. Foi um final de semana muito difícil para a equipe, que passou a noite reconstruindo meu caminhão de ontem para hoje. A equipe me prometeu que eu iria participar da corrida, mas jamais pensei que fosse vencer. Eles me deram um caminhão muito rápido e fico muito feliz porque isso selou a união e a garra da equipe”.

Roberval Andrade, Mercedes-Benz #15, ASG Motorsport

VENCEDOR DA CORRIDA 1

Fala, piloto!

“A equipe programou muito bem o acerto do caminhão para todo tipo de condição, fosse pista seca, molhada ou intermediária. O caminhão estava excelente, com os freios muito bem acertados. Tenho que agradecer muito a este time, à Mercedes-Benz pelo caminhão e pelos bons resultados. Agora é revisar tudo para chegarmos fortes em Interlagos”.

Wellington Cirino, Mercedes-Benz #6, ASG Motorsport

VENCEDOR DA CORRIDA 2

Classificação do Campeonato (Top-10)

1º – Wellington Cirino, 67 pontos

2º – Beto Monteiro, 67 pontos

3º – Paulo Salustiano, 65 pontos

4º – Felipe Giaffone, 53 pontos

5º – Débora Rodrigues, 49 pontos

6º – Régis Boessio, 46 pontos

7º – Luiz Lopes, 41 pontos

8º – Roberval Andrade, 38 pontos

9º – Djalma Fogaça, 30 pontos

10º – Adalberto Jardim, 28 pontos

Sobre a FRAS-LE:

No mercado há mais de 68 anos e uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção, a Fras-le, que faz parte das Empresas Randon, é uma marca reconhecida globalmente. Com mais de 12 mil referências nas marcas FRAS-LE & Lonaflex, a empresa coloca ao alcance do consumidor uma linha completa de produtos de fricção da mais alta qualidade, desenvolvidos e testados em seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, um dos mais bem equipados do mundo, que conta com laboratórios químico, físico, piloto e o Centro Tecnológico Randon, um centro de testes por excelência.

A empresa expandiu seu portfólio com a aquisição, em 2012, da Controil, que fabrica componentes para freios e embreagens e polímeros automotivos. Em 2018, mais 2.500 referências com a marca FREMAX foram incorporadas ao mix de produtos da FRAS-LE, com a aquisição da empresa, que produz discos, tambores de freios e cubos de roda.

Desde 2016, a Fras-le é a fornecedora oficial das pastilhas de freio dos carros da Stock Car, Stock Light e Mercedes-Benz Challenge. A FREMAX, desde 2004, também é a fornecedora oficial dos discos de freio da Stock Car, assim como das categorias Stock Light, Mercedes-Benz Challenge, Porsche GT3 Cup, Sprint Race e Old Stock

Recentemente, a FRAS-LE concluiu a aquisição da Nakata Automotiva que, dentre os principais itens estão amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, pivô e bandejas de suspensão, juntas homocinéticas, componentes de eixos cardan e diferencial.

A Fras-le, seja através das suas aquisições ou no desenvolvimento de materiais mais inteligentes (mais leves, eficientes e com materiais primas mais sustentáveis) tem construído uma plataforma cada vez mais diversa, de itens fricção e não fricção, estando atenta aos movimentos e necessidades do mercado global.