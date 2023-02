Coral dos servidores retoma atividades com reforço de 23 vozes Quem quiser participar, ainda pode se inscrever pelo telefone 2515-7132. Primeira atividade do ano será no dia 13

O Coral dos Servidores retoma as atividades no próximo dia 13 de fevereiro, com reforço de 23 novas vozes. E quem quiser participar, ainda pode se inscrever. A Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas prorrogou o prazo de inscrições, que podem ser feitas pelo telefone 2515-7131, das 9h às 17h.

O grupo agora conta com 84 servidores, sendo 76 mulheres e 8 homens.

“Todos são bem-vindos no Coral. Não precisa ter experiência, basta gostar de cantar e estar disposto a ensaiar e fazer as apresentações, que devem acontecer durante o ano”, disse Fábio Custódio, do DAGPI. “Mas ainda estamos em busca de vozes masculinas, já que os homens continuam sendo minoria o grupo”, completou.

No primeiro encontro, 13 de fevereiro, na Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zink, haverá a apresentação do plano de trabalho para este ano e uma atividade formativa.

“A pluralidade vocal dentro de um coro é importante por diversos aspectos, tanto no quesito repertório, pois muitos deles são compostos para diferentes formações vocais e quanto pela questão do ‘colorido’ que diversas vozes podem adicionar a um grupo, trazendo uma riqueza maior de timbres, ampliando o espectro sonoro do grupo”, disse o maestro Leandro Augusto Cavini.

Maestro

O coral é regido pelo maestro Leandro Cavini, formado em música pela Unicamp, com mestrado na mesma instituição e doutorando também na universidade.

Em 2022, foram realizadas duas apresentações, como parte da programação do Natal Caminho dos Sonhos. A primeira, no Paço Municipal, e a segunda, no Largo do Rosário.