Coral Municipal de Cosmópolis marcou presença em eventos da região

Nos dias 25 e 27 de maio, o Coral Municipal de Cosmópolis, conhecido ‘Villa Coral’, respectivamente, participou de duas apresentações na região.

As apresentações especiais contemplam as ações da Escola Municipal de Música, projeto Villa-Musical, divulgando através das apresentações em espaços públicos e eventos, a cultura e ensino musical de Cosmópolis.

A primeira apresentação do ‘Villa Coral’, formado pelos alunos do ‘Villa Musical’, aconteceu na praça de alimentação do Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas. Foram 45 minutos de interpretações musicais para o público, cantando sucessos populares e clássicos nacionais.

No domingo (28), o Coral cosmopolense esteve no ‘2º Festival de Coros de São Carlos’, sediado no auditório do ‘Hotel Nacional Inn’ e na Igreja São Benedito, em São Carlos (SP).

O evento reuniu 26 coros, mais de 750 coristas de inúmeras cidades do Brasil, onde o ‘Villa Coral’ levou uma proposta de apresentação mais contemporânea, interpretando as músicas “Que nem maré”, “Stand by me” e “Baião de quatro toques”.

Anote na sua agenda

No dia 17 de junho, sábado, às 20h, o ‘Villa Coral’ irá apresentar seu repertório no ‘Auditório 15 de Outubro’, sediado na ‘Escola Municipal de Ensino Básico Educador Paulo Freire’. A apresentação é gratuita, com entrada livre para todas as idades.