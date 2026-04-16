Corinthians derrota Santa Fé e segue 100% na Copa Libertadores

Fonte: Agência Brasil

Contando com gols de Raniele e Gustavo Henrique o Corinthians derrotou o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (15) em Itaquera, e garantiu 100% de aproveitamento no Grupo E da Copa Libertadores da América.

Graças aos três pontos conquistados em casa, o Timão chegou aos seis pontos em duas partidas, liderando a sua chave.

Após um primeiro tempo no qual mostrou muito do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, valorizando muito a posse de bola, o Corinthians conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos do segundo tempo. Garro levantou a bola na área em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique escorou de cabeça e Raniele teve apenas o trabalho de desviar para o fundo do gol defendido por Andrés Mosquera.

O Timão continuou melhor na partida e ampliou o marcador aos 34 minutos, quando Garro cobrou falta na área e o zagueiro Gustavo Henrique acertou um voleio com a canela para marcar um bonito gol.

Derrota tricolor

Na partida transmitida pela Rádio Nacional, o Fluminense sofreu uma doída derrota de 2 a 1 para o Independiente Rivadavia (Argentina) em pleno estádio do Maracanã. O revés deixou o Tricolor das Laranjeiras em situação complicada na competição continental.

Após a queda em casa, o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía ficou na 3ª colocação do Grupo C da Libertadores com apenas um ponto. Já os argentinos, que disputam pela primeira vez a competição continental, lideram a chave com seis pontos.

O Fluminense até deu a impressão de que poderia sair com a vitória ao abrir o placar com apenas dez minutos de bola rolando com o lateral Guilherme Arana. Mas os argentinos mostraram mais vontade e viraram com gols de Sartori, aos 36 do primeiro tempo, e de Arce, aos 6 da etapa final.

Tropeço em casa

Quem também teve uma noite para esquecer nesta quarta foi o Cruzeiro, que, no Mineirão, foi superado por 2 a 1 pela Universidad Católica (Chile). Com a derrota em Belo Horizonte a Raposa ocupa a 3ª posição do Grupo D com três pontos.

Mesmo empurrado por sua torcida, o Cruzeiro viu a equipe chilena abrir o placar aos 28 minutos, com Giani finalizando de cabeça após cobrança de escanteio de Zuqui. A Raposa chegou a igualar o marcador aos 14 da etapa final com Matheus Pereira em cobrança de pênalti, mas a Universidad Católica arrancou a vitória já nos acréscimos com Jimmy Martínez.