Coró-coró morre após ser atingido por projétil em Jaguariúna

A ignorância humana tem efeitos mortais para os animais silvestres. Nesta terça-feira (13), um coró-coró chegou ao Cras da Mata Ciliar, após ser encontrado em um parque de Jaguariúna com problemas de locomoção. O animal chegou extremamente debilitado e, infelizmente, não resistiu.

Durante a necropsia, nossa equipe constatou que o indivíduo havia sido atingido por um projétil metálico, que estava alocado na região do abdômen. Devido as características da lesão pela força do impacto, provavelmente, algo ou alguém atirou o projétil no animal.

MATA CILIAR

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.