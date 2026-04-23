Fundo Social inicia Campanha do Agasalho 2026

O Fundo Social de Solidariedade de Santo Antônio de Posse, com o apoio da EPTV, inicia na próxima semana a Campanha do Agasalho 2026. A ação tem como principal objetivo arrecadar itens de inverno que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Com o tema “Aumente a Temperatura do Bem. Doe”, a campanha busca sensibilizar a população para a importância da solidariedade durante os meses mais frios do ano. A proposta é incentivar a doação de roupas masculinas, femininas e infantis, além de cobertores, sapatos, acessórios como toucas e luvas, e até roupinhas de inverno para pets, desde que estejam em bom estado de conservação.

Neste ano, a mobilização também contempla a arrecadação de fraldas geriátricas, ampliando o alcance social da campanha e atendendo demandas específicas de parte da população. Os itens arrecadados passarão por triagem antes de serem destinados às famílias cadastradas nos programas sociais do município.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, a campanha representa um importante gesto coletivo de cuidado com o próximo. “A Campanha do Agasalho é um momento em que a solidariedade fala mais alto. Cada doação faz a diferença na vida de quem mais precisa, levando não apenas proteção contra o frio, mas também acolhimento e dignidade às famílias do nosso município”, destacou.

As doações poderão ser realizadas até o dia 31 de julho em diversos pontos fixos distribuídos pela cidade, facilitando o acesso da população interessada em contribuir. Entre os locais de arrecadação estão estabelecimentos comerciais e espaços públicos, como Leme Supermercado, União Supermercados, Bonetti Supermercado, Farmácia do Povo, as unidades escolares EMEF Maria Vicencotti, EMEF Mário Bianchi e EMEF Professora Isaura de Carvalho Coelho, além da Secretaria de Educação e da loja Delta Modas.

A expectativa é de que a campanha alcance um grande volume de doações, garantindo mais conforto e dignidade para quem mais precisa durante o inverno.