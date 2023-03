Corpo do jovem Guilherme de Jesus é encontrado no rio Mogi Guaçu

Reportagem : Susi Baião

Após mais de dois meses desde a queda do veículo no rio Mogi Guaçu, o corpo do jovem Guilherme Henrique de Jesus, 21 anos, foi localizado por pescadores na tarde desta quarta-feira (22), em um trecho da rodovia SP-340. O reconhecimento do corpo foi feito pelo pai do estudante.

Uma equipe da polícia foi enviada para o local. Bombeiros e peritos do Instituto de Criminalística (IC) também foram acionados. O carro foi retirado da água por volta das 18h30.

Após a realização da perícia preliminar, o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), da cidade. Guilherme estava desaparecido desde o dia 2 de janeiro, ele havia passado a virada do ano com amigos na cidade de Poços de Caldas e retornava para Campinas, cidade onde morava.

O corpo de Guilherme será enterrado nesta quinta- feira (23), em Hortolândia.

O ACIDENTE

Segundo a polícia, Guilherme perdeu o controle de direção do veículo Gol que dirigia, em seguida bateu em uma placa de sinalização e caiu no Rio Mogi Guaçu. As buscas foram feitas durante 16 dias, mas devido as condições do rio o trabalho foi suspenso.

O rapaz morreu após cair com seu carro, um VW Gol, na manhã do dia 2 de janeiro, no vão existente entre as pontes localizadas no Km 178 da rodovia SP-340, próximo ao restaurante “O Pescador” e a empresa Sylvamo, em Mogi Guaçu.

As buscas foram encerradas no dia 17 de janeiro, após um trabalho que foi dificultado pela grande vazão do rio, com a correnteza do rio a 70 Km/h e a baixa visibilidade.