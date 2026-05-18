Corpo encontrado no Rio Atibaia é identificado como jovem desaparecido de Jaguariúna

Armando Rodrigues Aranda, de 22 anos, estava desaparecido há cerca de 15 dias; causas da morte ainda serão investigadas

O corpo encontrado às margens do Rio Atibaia, na região do bairro Carlos Gomes, em Campinas, foi identificado como sendo do jovem Armando Rodrigues Aranda, de 22 anos, morador de Jaguariúna, que estava desaparecido desde o início do mês. O reconhecimento foi realizado por familiares na manhã desta segunda-feira (18), no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações repassadas pela família, a causa da morte foi registrada inicialmente como indeterminada. De acordo com o laudo preliminar do IML, não foram encontradas perfurações provocadas por arma de fogo ou faca no corpo do jovem. O avançado estado de decomposição dificultou a identificação de possíveis lesões e das circunstâncias da morte.

O corpo foi localizado na tarde do último domingo (17) por um morador que pescava em uma propriedade às margens do rio. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia antes do encaminhamento ao IML.

Armando estava desaparecido desde a tarde do dia 6 de maio, quando saiu da residência onde morava, no bairro Jardim Imperial, em Jaguariúna, e não retornou mais para casa.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela família, o jovem foi visto pela última vez acompanhado de um conhecido na região do Jardim Imperial. Informações levantadas durante as investigações apontam ainda que ele teria permanecido em uma residência até o fim da tarde daquele dia, deixando o local posteriormente em um carro de aplicativo.

Ainda na noite do desaparecimento, Armando publicou conteúdos nas redes sociais, mas depois disso não respondeu mais mensagens nem ligações. O telefone celular também permaneceu desligado.

Durante os dias em que esteve desaparecido, familiares e amigos realizaram buscas e mobilizações nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro do jovem, gerando grande comoção em Jaguariúna.

A Polícia Civil seguirá investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar eventuais responsabilidades.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12