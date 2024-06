Corporação Musical 24 de Junho celebra 100 anos de história com Arraiá Sinfônico

Show reunirá orquestra e grandes nomes do sertanejo, às 19h, no Balneário Municipal

No próximo dia 24 de junho, a Corporação Musical de Artur Nogueira completará 100 anos de história. Para celebrar este marco, a Orquestra Sinfônica Jovem apresentará o concerto “Arraiá Sinfônico”, com a participação de grandes nomes do sertanejo. O evento será realizado no Balneário Municipal, às 19h, com entrada gratuita.

A festa é promovida pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura & Turismo, e faz parte da Rota do Arraiá da EPTV Campinas.

Em nome da Corporação, o maestro Ricardo Michelino convida todos os moradores e amantes da música para prestigiar esse evento memorável, que celebra um século de uma história linda.

COMO TUDO COMEÇOU

A Corporação Musical 24 de Junho existe antes mesmo do município de Artur Nogueira. Há 100 anos, houve uma iniciativa do benfeitor Daniel Cesário de Andrade, que não era músico, mas acreditava na importância da existência de uma Banda Musical em cada localidade.

A Banda, portanto, nasceu aqui e foi conduzida por inúmeros moradores do município; dentre eles, destaca-se o querido e saudoso Sr. Nico de Fáveri, que permaneceu na Corporação por mais de 50 anos, sendo um grande incentivador para a criação e avanço do Projeto Retreta. O Coreto da cidade, inclusive, hoje leva o nome do senhor Nico, após uma indicação do maestro Ricardo Michelino.

Entre 2009 e 2010, o Projeto Retreta nasceu como um dos frutos da Corporação. Ele foi pensado e idealizado pelo maestro Ricardo Michelino e hoje atende, de forma gratuita, mais de 3 mil alunos – tanto na sede, quanto nas Escolas Municipais.

O prefeito Lucas Sia parabeniza a Corporação e todos os músicos que fizeram e ainda fazem parte dessa história. “O centenário é, com toda certeza, um marco para a nossa cidade. Uma banda que começou pequena, cresceu e alcançou centenas de pessoas! É lindo ver quantos frutos foram produzidos ao longo de todos esses anos, e um privilégio participar desse momento histórico”, exclama.

100 ANOS: PROGRAMAÇÃO COMPLETA

1º Encontro de Bandas Musicais e tombamento da Corporação Musical 24 de Junho

Data: 16 de junho (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: ao lado da sede da Corporação (Rua Rui Barbosa, Centro)

Arraiá Sinfônico

Grande show da Orquestra Sinfônica Jovem com participação de referências do sertanejo

Data: 24 de junho (segunda-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Balneário Municipal