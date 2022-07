Corporação Musical reúne centenas de pessoas para comemorar aniversário de 98 anos em Artur Nogueira

A Corporação Musical 24 de Junho comemorou o aniversário de 98 anos neste domingo, (26) na Praça do Coreto, em Artur Nogueira. O espetáculo ‘Pra ver a Banda Passar’ foi gratuito e contou com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura &Turismo.

A Corporação Musical promoveu, desta vez, a integração entre diferentes tribos, instrumentos e repertório. Com arranjos de época e regência do Maestro Ricardo Michelino, o repertório contou com o melhor das Bandas de Coreto, além de músicas populares.

De acordo com o maestro, a apresentação é resultado de extensa atividade desenvolvida pela Corporação Musical 24 de Junho juntamente com o Projeto Retreta. Ele explica que além do fazer musical, a Corporação promove a inclusão sócio-comunitária.

“Tal ação tem atingido diferentes resultados, sendo estes todos positivos, o que comprova o intenso e excelente trabalho desempenhado por toda a equipe, alunos e familiares”, frisou Michelino.

A exemplo de espetáculos anteriores que transitaram pelas mais diversas áreas da música, “Pra ver a Banda Passar” objetivou não somente celebrar os 98 anos da Corporação Musical 24 de Junho, como também unir o público presente e conscientizá-lo sobre a importância do patrimônio histórico que representa a Banda Nogueirense.

O prefeito Lucas Sia parabenizou novamente a Corporação e ressaltou a importância da instituição para o município nogueirense. “É impossível ouvi-la tocar e não se emocionar com tamanha perfeição. Parabenizo a Corporação pelo excelente trabalho que vem desempenhando há 98 anos em nossa cidade”.

A CORPORAÇÃO

Em 1924, um grupo de músicos decidiu se juntar para trazer harmonia à pequena cidade de Artur Nogueira. Naquela época, o município nogueirense ainda não havia sido emancipado. Historiadores relatam que os ensaios ocorriam nos fundos do Bar Floresta e, mais tarde, se estenderam e ganharam os palcos luxuosos de teatros e programas de televisão. E é entre batuques e sinfonias que a Corporação Musical 24 de Junho completa, nesta sexta-feira (24), 98 anos de história.

A Corporação foi fundada por Daniel Cezário de Andrade, seu presidente até o ano de 1935 e que dá nome à sede da Corporação, em 24 de junho de 1924, sendo a mais antiga instituição da cidade de Artur Nogueira.

Sem fins lucrativos e com apoio da Prefeitura Municipal, sua missão é preservar o patrimônio histórico cultural e priorizar a divulgação da música mundial, além de manter a tradição do repertório de ouro das Bandas Musicais do Brasil.

Oportunizando à população a aprendizagem de música, a Corporação desenvolve programas e projetos junto a diversos segmentos da sociedade, de modo a tornar a música um método acessível e abrangente de propagação da cultura, enriquecimento intelectual e formação de ouvintes.