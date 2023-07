“Corrida Bem Estar” e “Cãominhada” terão apoio da Emdec, domingo, na Lagoa do Taquaral

Eventos ocorrem no dia 30 de julho, a partir das 7h30. Trânsito na região terá esquema especial

No próximo domingo, dia 30 de julho, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) presta apoio operacional para a “VIII Corrida Esporte e Bem Estar 2023 5k” e a “Cãominhada 2,5k”. Os eventos ocorrem a partir das 7h30 (corrida) e 8h30 (Cãominhada).

A organização espera a participação de 1,7 mil pessoas, sendo 1,5 mil na corrida e 200 na “Cãominhada”. O início será da Praça Arautos da Paz. A corrida será no entorno da Lagoa do Taquaral (Parque Portugal); e o passeio com os cães, até o Portão 7 (Ginásio de Esportes) da Lagoa.

As ações operacionais da Emdec começam na madrugada de domingo, com a reserva de vagas em trechos da avenida Dr. Heitor Penteado. A medida coíbe o estacionamento, para garantir fluidez ao tráfego de veículos.

A partir das 7h, serão bloqueados todos os bolsões de estacionamento do Parque Portugal. Também a partir deste horário, a pista interna da avenida Dr. Heitor Penteado ficará totalmente bloqueada, como é de praxe, para a “Operação Lagoa”. Os eventos serão dentro da “Operação Lagoa”, já realizada no local aos finais de semana.

Serão operacionalizados sete pontos, com agentes da Mobilidade Urbana alocados nos locais. São seis na avenida Dr. Heitor Penteado (com a rua Vital Brasil, Portão 7, Portão 6, avenida Padre Almeida Garret, Portão 1, 4º Distrito Policial); e um no cruzamento das ruas Vital Brasil com Arlindo Carpino.

Serão oito agentes da Mobilidade Urbana na operação. A “Operação Lagoa” termina às 13h.

Dúvidas sobre a circulação podem ser esclarecidas pelo telefone 118, o “Fale Conosco Emdec”. Para chamadas realizadas a partir de outra cidade ou DDD, o telefone é (19) 3731-2910.