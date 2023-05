Cosmopolense é premiado em campeonato nacional de bumerangue

Aconteceu no sábado (29) e domingo (30), o ’17˚ Campeonato Brasileiro de Bumerangue’, realizado em Paulínia, destacando o ‘professor Otávio Augusto Souza Lemos’, mestre da modalidade esportiva em Cosmópolis.

A competição é uma referência regional de Paulínia, a qual recebeu pela primeira vez o campeonato nacional do esporte, disputado no Parque Brasil 500.

O evento organizado pela Associação Brasileira de Bumerangue, contou com a presença do atleta André Caixeta Ribeiro, campeão mundial da modalidade em 2022, com título conquistado na França.

Entre os 30 participantes de vários estados e países, o professor Otávio conquistou a 1⁰ colocação na categoria Iniciante e 8⁰ na Geral.

O professor Otávio leciona aulas de bumerangue nas aulas esportivas municipais, realizadas periodicamente pela Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Esportes.

A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza o atleta pelas premiações e classificações nacionais.