Cosmopolense é premiado em maratona de Campinas

Aconteceu na manhã de domingo (30), a ‘III Corrida do Forte Anhanguera’, meia maratona regional, realizada em Campinas, premiando o atleta cosmopolense Cristiano Alves.

O evento foi organizado pelo Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), com saída na

11º Brigada de Infantaria Mecanizada, reunindo atletas e esportistas da região.

Os atletas competiram nas categorias de 5, 10 e 21 quilômetros, conquistando o cosmopolense a 2º colocação no geral de 5 KM.

A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza o atleta pela conquista.