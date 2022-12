Cosmópolis é destaque no projeto ambiental “Gota d’água”

Município foi finalista em duas categorias: de vídeo e podcast

O município de Cosmópolis é novamente destaque no ‘Projeto Gota d’Água’, estando em mais um ano entre os finalistas regionais.

O ‘Projeto Gota d’Água’ foi criado em 2015, visando aumentar a abrangência das atividades do Programa de Educação Ambiental do PCJ, Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, permitindo assim que os projetos desenvolvidos pelo público não formal (com atuação fora do ambiente escolar) pudessem ser reconhecidos e incentivados.

O objetivo do projeto é intensificar as ações de educação ambiental voltadas à gestão da água, envolvendo o público formal (escolas) e o não-formal (comunidades).

Em 2022 participaram do projeto 20 municípios e o tema foi: mudanças climáticas – ‘O clima muda e nossas vidas também’.

Cosmópolis foi finalista em duas importantes categorias, de vídeo e podcast, notabilizando os trabalhos dos alunos e professores no seguimento da educação ambiental em Cosmópolis.

A escola municipal ‘Profª Maria Ap. Toledo Strazzacappa’ ficou em 3º lugar na categoria vídeo, e a ‘EMEB Prof. Florestan Fernandes’ conquistou o 4º lugar na categoria podcast.