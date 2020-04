Cosmópolis e o Programa Pontos MIS realizam a segunda edição do Bate-papo de cinema no canal do MIS no YouTube

Nesse sábado, às 18h, o programa ao vivo terá o oficineiro Leandro Afonso fazendo uma análise de “Bacurau” (dir. Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 2019), seguido por uma conversa com o ator Thomás Aquino, que interpretou o personagem Pacote no longa.

SESSÃO DIGITAL

Em parceria com a Vitrine Filmes, “Bacurau” será exibido às 15h30 em uma sessão digital exclusiva (100 vagas). As inscrições para a sessão serão abertas no site do MIS na quinta, às 11h. A inscrição não dá direito à participação, a equipe do Pontos MIS entrará em contato via e-mail para confirmar a participação.

Evento do Facebook: https://www.facebook.com/events/317984022514577/

Link do Bate-papo no YouTube: https://youtu.be/7mLYz6vOP7I

Essa ação integra a campanha #culturaemcasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa .

