Cosmópolis fortalece o atendimento médico com a chegada de novos profissionais do ‘Programa Mais Médicos’

Cosmópolis recebeu os médicos do ‘Programa Mais Médicos’, estabelecido pelo Governo Federal, os quais integrarão a Rede de Atenção Básica Municipal. Esses novos médicos atenderão em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

Os pagamentos e contratações dos profissionais é de responsabilidade do Governo Federal, responsável pela reestruturação do Programa, o qual incorporou um médico do ‘Programa Médicos Pelo Brasil’.

Os médicos foram recebidos na terça-feira (04), em cerimônia oficializada pelo Secretário Municipal de Saúde, Marcos Ferreira, a Diretora de Saúde, Mirella Povinelli, representantes da Secretaria e servidores.

“Com muita satisfação anuncio que novos médicos farão parte da equipe da Saúde Pública Municipal. Estes profissionais vêm para somar o trabalho que é realizado pela atual Administração.

A vinda desses médicos irá agregar ao excelente trabalho exercido por todos aqueles que atendem a nossa população. De antemão, quero agradecer a todos que de alguma forma nos ajudaram a transformar a saúde no nosso município em um exemplo de estruturação.

Cada profissional que por aqui passa é uma importante peça na ‘engrenagem’ do SUS (Sistema Único de Saúde), e quem ganha com tudo isso com certeza é a população cosmopolense”, disse o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Ferreira.