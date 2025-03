Cosmópolis Inicia Formação para Professores da Educação Infantil com Foco na Oralidade

Na tarde da quarta-feira, 5 de março, a Secretaria de Educação, deu início a formação para os professores da rede municipal de ensino.

Os educadores da Educação Infantil participaram de uma capacitação conduzida pela fonoaudióloga Elaine Di Blasio, com o tema “Contos e Cantos: A Importância da Oralidade na Primeira Infância”.

A secretária de Educação, Isabel Cristina, destacou a relevância desses momentos de formação, que visam melhorar as experiências das crianças durante a primeira infância. Ela ressaltou que quanto mais estímulos qualificados as crianças receberem, maiores serão as chances de desenvolverem todo o seu potencial.

Essas capacitações para os profissionais que atuam na Primeira Infância fazem parte das metas e objetivos estabelecidos no Plano Municipal pela Primeira Infância. Cosmópolis está comprometida em oferecer maior qualidade a esses pequenos cidadãos, reconhecendo a importância do investimento na educação desde os primeiros anos de vida.