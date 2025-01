Cosmópolis participa da 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente da RMC

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), participou da 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada na terça-feira (21), na Etecap, em Campinas.

Aproximadamente 250 pessoas, de 16 municípios da região, estiveram presentes, sendo 135 votantes. Todas as propostas abordadas, tiveram como objetivo o tema: “Emergência climática: os desafios da transformação ecológica”.

Participaram da conferência, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fernando Aparecido Costa, a secretária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Magda Susigan, e o vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Nelson Takane Matsunaga.