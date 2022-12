Cosmópolis promoverá “Natal Sem Fome”

Ação será realizada na quarta-feira (21) no CRAS (Andorinhas)

A Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Ação Comunitária, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, estará realizando na quarta-feira (21), a ação Natal Sem Fome. A ação social acontece no CRAS – Andorinhas, localizado na rua Benedito Moraes Machado, 755.

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelos telefones:

CRAS Novo Cosmópolis 3812-3867 / CRAS Andorinhas 3812-3856 /

CRAS Jardim Cosmopolitano 3812-5245.

Na listagem, disponível no link abaixo, as famílias relacionadas deverão procurar o CRAS de referência para retirar sua senha. Clique no link e visualize: https://cosmopolis.sp.gov.br/…/uploads/2022/12/CESTAS.pdf