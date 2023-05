Cosmópolis renova o convênio anual com a UNIVESP

A Prefeitura de Cosmópolis assinou o acordo de Cooperação entre o município e a UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), para manutenção do polo da instituição no município.

A ação tem como meta a soma de esforços entre a instituição e o município para promover desenvolvimento, expansão e a universalização do acesso ao ensino superior público, por meio da modalidade a distância. A ação permite a oferta de vagas nos próximos vestibulares.

Através da UNIVESP, diversos cosmopolenses já tiveram a oportunidade de ingressar na universidade e concluir os cursos escolhidos.

Nos últimos cinco anos, período que o Polo está em atividade no município, constituíram as formações 14 pedagogos, 7 Engenheiros de Produção e 1 TI, inclusive alguns já atuando na nova profissão.

Na próxima colação de grau, mais duas alunas terão o privilégio de também alcançar seu tão sonhado diploma.

Atualmente, o polo cosmopolense conta com 191 alunos matriculados nos nove cursos oferecidos. São eles: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

Para o próximo vestibular, são aguardados 276 inscritos para essa nova oportunidade de acesso ao Ensino Superior de qualidade e, o melhor, gratuito!

O Polo da UNIVESP de Cosmópolis está instalado no Prédio da ‘EMEB Estudante Ximena Coelho Pereira’, na Avenida da Saudade, nº 528 – Vila Kalil.

Contato e informações WhatsApp do Polo: 19 99416-2090.