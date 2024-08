Cosmópolis Sedia 3ª Etapa da Copa São Paulo de Kung-Fu com Atletas de Mais de 10 Municípios

Acontece no domingo (25), no ‘Ginásio Municipal Antonio Damiano’, a ‘3ª Etapa da Copa São Paulo de Kung-Fu’, com início a partir das 10h.

O evento reúne atletas de mais de 10 municípios, entre eles São Paulo, Santos, Campinas, Hortolândia, Americana, Limeira e até de Minas Gerais.

A competição contará com diversas categorias, abrangendo 10 modalidades distintas do Kung-Fu. Os atletas participantes poderão demonstrar suas habilidades em Kati mãos tradicionais, armas tradicionais, Toi Cha, Sanda, Koushu, Kati Livre, cassetete, guarda esquiva, entre outras.

O CT Dragão Chinês, representando Cosmópolis, contará com 42 atletas, que disputarão em várias categorias, buscando destaque entre os competidores.

O evento tem entrada livre e gratuita. Participe!