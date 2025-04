PREFEITURA REALIZA TORNEIO FEMININO DE VÔLEI DE PRAIA E REFORÇA COMPROMISSO COM O ESPORTE

No último sábado, 29 de março, a Prefeitura Municipal realizou o Torneio Feminino de Vôlei de Praia, na quadra do Ginásio Municipal de Esportes. O evento contou com a participação de 10 duplas, que disputaram um total de 33 jogos em uma competição de alto nível. O torneio foi dividido em duas séries: Prata e Ouro, promovendo uma disputa equilibrada e emocionante.

Além de incentivar a prática esportiva, o torneio também teve um caráter solidário: as participantes contribuíram com a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que serão destinados ao Lar Mãe Maria.

O coordenador municipal de Esportes, Paulo Marcelino de Oliveira Filho, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do vôlei de praia na cidade. “Eventos como este demonstram o potencial do esporte para integrar e fortalecer a comunidade. Agradecemos imensamente aos patrocinadores Sicredi e Vivarium por acreditarem e investirem no esporte local, possibilitando que iniciativas como essa aconteçam.”

A Prefeitura oferece ainda aulas gratuitas de vôlei de praia aos sábados, das 8h às 12h, por meio da Escolinha de Esporte. As atividades são voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, proporcionando aprendizado e desenvolvimento esportivo.

Premiação

Na Série Prata, as vencedoras foram:

1º lugar: Camila e Bianca

2º lugar: Lara e Lavínia

3º lugar: Andressa e Ananda

Já na Série Ouro, os destaques foram:

1º lugar: Larissa e Clara Zanon

2º lugar: Aline e Larissa 3º lugar: Tati e Elaine