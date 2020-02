COTA ÚNICA DO IPTU COM DESCONTO DE 10% VENCE NESTA QUINTA-FEIRA

Os contribuintes de Jaguariúna têm até esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, para pagar a cota única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), com desconto de 10%. É a primeira vez que a Prefeitura concede esse índice de abatimento, que representa mais de três vezes o rendimento anual da poupança (3,15%).

Quem não quitar o tributo em parcela única tem a opção de pagar em até 10 parcelas mensais e sucessivas, com a primeira vencendo também nesta quinta.

Segundo a secretaria, neste ano não houve aumento no valor do imposto, sendo aplicado apenas o reajuste de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de 2,54%.

O desconto de 10% na cota única, concedido pela Prefeitura, foi autorizado pela Lei Municipal 2.657, de 11 de dezembro de 2019, aprovada pela Câmara Municipal.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Divulgação