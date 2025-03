COTA ÚNICA E 1ª PARCELA DO IPTU VENCEM NO PRÓXIMO DIA 31

A cota única e a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 de Jaguariúna vencerão no próximo dia 31 de março. Neste ano, a Prefeitura de Jaguariúna vai conceder 10% de desconto aos contribuintes que optarem pelo pagamento à vista do tributo.

Segundo a Secretaria de Finanças de Jaguariúna, as demais parcelas do IPTU deverão ser pagas no dia 20 de cada mês subsequente, totalizando 10 parcelas ao longo do ano.

Os carnês em formato digital estarão disponíveis no portal da Prefeitura a partir desta segunda-feira, dia 10 de março. Já os carnês em papel começarão a ser distribuídos a partir da quarta-feira, dia 12.

A arrecadação com o IPTU é utilizada pela Prefeitura para custear despesas com infraestrutura urbana, saúde, educação, segurança, manutenção de praças e parques, entre outras ações que beneficiam a população local.

Foto: arquivo