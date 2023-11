Covabra Supermercados comemorou os 127 anos de Pedreira

No aniversário de 127 anos de Emancipação Político-Administrativa de Pedreira, comemorado no dia 31 de outubro, o Covabra Supermercados, presenteou o Prefeito Fábio Polidoro, representado pelo Secretário de Administração e Recursos Humanos Sérgio de Santi, no Gabinete no Paço Municipal, com um bolo para comemorar o aniversário da Cidade.

Durante o encontro, o Secretário Municipal, recebeu uma carta que destaca os 127 anos de Pedreira e enfatiza que há 7 anos, Pedreira recebeu o Supermercado de braços abertos e se tornou muito importante para a expansão e fortalecimento da Rede Covabra Supermercados. “Desde que iniciamos nossas atividades, fomos acolhidos pela comunidade pedreirense e temos muito orgulho da nossa presença na Cidade, gerando empregos para a população. E esperamos, em breve, crescermos ainda mais”, concluíram os representantes da unidade de Pedreira.

O Secretário Municipal Sérgio de Santi agradeceu a iniciativa do Supermercados Covabra. “Em nome da população pedreirense agradeço aos representantes Supermercados Covabra pela lembrança, tenham a certeza que estamos trabalhando muito para que nosso Município continue no caminho do progresso e desenvolvendo projetos que beneficiem sempre a população”, ressaltou.