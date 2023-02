Covid-19: Saúde registra um óbito e 159 casos da doença nos últimos 15 dias

Um óbito causado por Covid-19 foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde nos últimos 15 dias. O óbito foi registrado no dia 14 de fevereiro, sendo um homem de 86 anos. A vítima tinha comorbidade e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Neste período, a pasta registrou 159 novos casos da doença.

Já no período entre 1º de janeiro e 15 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde registrou cinco mortes e 1.631 casos de infecção pelo coronavírus. Ao todo, são 42.941 casos no total e, deste, 42.638 são guaçuanos. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, quatro pacientes encontram-se internados, sendo dois deles em UTI. Nenhum caso suspeito aguarda confirmação.

A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica solicitam que a população continue redobrando os cuidados de prevenção contra a Covid-19 realizando a higienização frequente das mãos com álcool em gel ou água e sabão, além do uso de máscara em locais com maior número de pessoas.

A pasta recomenda que o esquema vacinal esteja em dia. As doses de reforço da vacina estão disponíveis nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu, pois a prevenção e a vacina são as principais ferramentas de defesa contra a Covid-19.

Infantil

A Secretaria Municipal de Saúde também está imunizando bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias e de reforço em crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Nesta semana, foram registradas 87 doses de vacinas contra a doença neste público-alvo. Deste total, 47 aplicações foram de 1ª dose da Pfizer Baby (bebês) e outras 40 de 3ª dose da Pfizer Pediátrica (crianças).

A imunização está sendo realizada em 18 postinhos de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30. E nas unidades da Zona Sul e Santa Cecília, assim como na do Distrito de Martinho Prado Júnior, o horário de atendimento é das 8h às 17h.

Campanha de Vacinação contra a Covid-19

Adultos

– 4ª dose para pessoas a partir de 18 anos

– 5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 18 anos

– Livre demanda 1ª, 2ª, 3ª a partir de 12 anos



Crianças

Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias

Reforço em crianças de 5 a 11 anos de idade



Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

UBS Centro de Saúde

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada



Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

USF Santa Cecília

UBS Zona Sul

UBS Martinho Prado Júnior